DENETİM OLMAYINCA İLARMA MARKET 160 TL Ali MURAT TİC 100 TL GÜNEY KIBRIS'TA 47 TL

Ergün Yahat

Ülkemizde son zamanlarda aşırı zamlar altında gerek tüccar gerekse bazı marketlerin gelişi güzel yaptığı zamlar durmadan artarak devam ediyor.

Haliyle hükumetin denetimsizliginden yararlanan işletmeler etiketler üzerinde gelişi güzel zam yapıyorlar bir vatandaşın iki ayrı yerden aldığı bulaşık eldiveni fiyatları bu kadarda olmaz dedirtti.

İlarma markettde aynı marka eldiven 160 TL iken Ali Murat Tic 100 TL satılması bu kadarda olmaz dedirtirken aynı marka eldiven Güney Kıbrıs'ta 1.45 Euro 47 TL