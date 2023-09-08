Harmancı: Demokrasi güzeldir, bu örneği çoğaltarak devam edeceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, scooter kiralanması ile ilgili belediyenin başlatmış olduğu anketin sonuçlandığını duyurdu.

Başkan Harmancı açıklamasında, seçim öncesinde bazı önemli kararları Lefkoşalılara soracağı yönünde ki sözünü hatırlattı.

Harmancı, doğrudan ve katılımcı demokrasi adına oldukça önemli mihenk taşı olabilecek bir adımla scooter kiralanmasına ilişkin Lefkoşalıların görüşünü öğrenmek adına yapılan ilk anket çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ankete katılan 535 LTB seçmenine teşekkür eden Harmancı, katılım sayısının hafife alınabilecek bir rakam olmadığını belirtti. Harmancı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sizlerden gelen yanıtlar %52,52 (281 tekil kişi) kiralanmasına kesinlikle karşı olduğunu belirtmiş, %37,19 (199 tekil kişi) kesinlikle kiralanması gerektiğini söylemiş ve %10,28 (55 tekil kişi) emin olmadığını ifade etmiş." Harmancı kendisinin de Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisinin de Lefkoşalılardan gelen sese kulak vereceğini ve bu hassasiyet üzerinden karar alınacağını vurguladı.

Harmancı açıklamasını," Demokrasi güzeldir, bu güzel örneği çoğaltarak devam edeceğiz…" sözleriyle tamamladı.