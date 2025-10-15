Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Europa Nostra’nın davetiyle Brüksel’de düzenlenen Avrupa Kültürel Miras Zirvesi'ne katıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı zirve çerçevesinde gerçekleştirilen “Demokrasi, Sürdürülebilir Turizm ve Dayanışma” başlıklı panelde güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. Zirve kapsamında Avrupa Kültürel Miras Ödülleri Töreni de düzenlendi.

Harmancı konuşmasında, Lefkoşa’nın her zaman “Avrupa’nın bölünmüş son başkenti” olarak anıldığını ancak aynı zamanda 1970’lerden bu yana iki toplumun yakınlaşmasında ve kalıcı iş birliklerinin gelişmesinde de en büyük rolü oynadığını vurguladı.

Dönemin belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Demetriadis’in girişimleriyle tamamlanan ortak kanalizasyon sisteminin, bugün hala iki belediyenin iş birliğiyle yenilenerek ve genişletilerek kullanılmaya devam ettiğini söyleyen Harmancı, belediye başkanları tarafından o dönem ortaya konan politik iradenin ortak kültürel mirasın korunması yönünde önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Harmancı, 1981’de kurulan iki toplumlu Lefkoşa Master Plan ekibinin bir yandan ortak bir mekânsal gelişme stratejisi oluşturarak yeniden birleşmiş bir Lefkoşa hayalini canlı tuttuğunu, diğer yandan ise var olan bölünmüşlüğün Lefkoşa’nın bugünü ve yarınları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için projeler yürüttüğünü ifade etti.

1990’lı yıllarda Surlariçi bölgesinde hayatın yeniden canlanması için şehrin hem kuzeyinde hem güneyinde ortak kültürel mirasın korunması ve rehabilitasyonu için ikiz projeler yürütüldüğünü kaydeden Harmancı, özellikle genç neslin Surlariçi’ne dönüşünün sağlandığını aktardı.

Surların daire şeklindeki geometrik yapısı, 11 burcu ve içinde barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlikle bir bütün olduğunu da söyleyen Harmancı, Lefkoşa’nın en önemli sembolü olan surların çok benzer bir şekilde iki belediyenin de logosunda yer aldığına dikkat çekti.

Harmancı, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir çözüme ulaşılmadan Avrupa Birliği’ne (AB) tek taraflı olarak kabul edilmesiyle iki taraf arasında kültürel mirasın korunması da dahil olmak üzere birçok alanda mali kaynaklara erişim imkanlarından kaynaklı bir uçurum oluşmaya başladığını ifade etti.

“Burçların 8 tanesini koruyup, 3 tanesinin yok olmasına göz yumarsak, Surların tarihi yapısının özünü bütünüyle kaybetmiş olacağız” diyen Harmancı, bunun sadece Kıbrıslılar için değil, tüm Avrupa kültürel mirası için büyük bir kayıp olacağını vurguladı.

-Harmancı, AB’ye Lefkoşa için özel bir şehir fonu kurulması çağrısını yineledi

Başkan Harmancı, iki belediye düzeyinde iş birliği için politik iradenin hala daha çok güçlü bir şekilde var olduğunu belirtti ve AB’ye Lefkoşa için özel bir şehir fonu kurulması çağrısını yineledi.

Harmancı, iki belediyenin uzun yıllar süren iş birliği ve ortak çabası neticesinde şehrin iki yakasını Kanlıdere üzerinden yeşil bir koridorla birleştirecek projenin nihayet hayata geçiyor olduğunu da işaret etti. Harmancı, iki toplumu yakınlaştıracak ve barış sürecine ivme kazandıracak birçok proje üzerinde de her iki belediye başkanının hemfikir olduğunu söyledi ve bu projelerin hayata geçebilmesi için yenilikçi bir fon mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.