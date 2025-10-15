Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Güzelyurt ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, “Kadın odaklı sosyal politikalar ve sağlık alanındaki önceliklerin” masaya yatırıldığı buluşmaya, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kadınlar Birliği, İyilik Gönüllüleri ve Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri de katıldı.

“Bölgedeki kadın örgütlenmesinin güçlenmesi açısından önemli bir adım” olarak nitelendirilen toplantıda, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Nesrin Kısaoğlu'nun yanı sıra Nilden Bektaş Erhürman da hazır bulundu.

Görüşmede, özellikle sosyal politikalar ve sağlık hizmetlerine erişim konuları öne çıktı.

-Derya

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya toplantıda, Kadın Örgütü olarak hazırladıkları sosyal politikalar raporunun verilerini paylaştı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulması planlanan kadın çalışma masasının hedeflerini aktardı.

Derya, bu masa aracılığıyla kadınların ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirileceğini kaydetti.

-Nilden Bektaş Erhürman

Nilden Bektaş Erhürman ise toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının kadın çalışmalarına vereceği önemin altını çizdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen bir yaklaşımın kurumsallaşacağını belirten Bektaş Erhürman, kadınlar ile gençlerin sorunlarını çözecek çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de gerçekleşeceğini söyledi.