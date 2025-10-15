Ülkede geçen bir haftada meydana gelen 92 trafik kazasınsa 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, 6-12 Ekim tarihleri arasında meydana gelen ve 71’i hasarla, 20’si yaralanmayla sonuçlanan kazaların; 27’si süratli araç kullanmak, 19’u dikkatsiz sürüş, 23’ü kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip, 10’u da diğer etkenlerden kaynaklandı. Kazalar 4 milyon 122 bin TL’lik hasara neden oldu.

Kazaların İlçelere göre dağılımı; Lefkoşa 34, Girne 27, Gazimağusa 17, İskele 8, Güzelyurt 6.

-Trafik denetimleri...

Ülke genelinde aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 20 bin 923 araç sürücüsünden 2 bin 891'i rapor edildi.

Trafik suçlarının dağılımı şöyle:

"Sürat 810, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 390, trafik levha ve işaretlerine uymamak 174, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 148, muayenesiz araç kullanmak 143, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 90, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 70, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 68, dikkatsiz sürüş 58, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 41, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 34, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 33, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 29, tehlikeli sürüş 23, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 14, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 13, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 9, trafik ışıklarına uymamak 5, 829 diğer trafik suçları.

Denetimlerde 393 araç trafikten men edildi, 11 sürücü ise tutuklandı.