Harmacı: "Yatırım hamlesi anlamında tarihe geçecek bir yaz geçiriyoruz"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ülkede yerel yönetimler tarihinde aynı anda gerçekleştirilen en büyük yatırım hamlesine imza attıklarını duyurdu ve yapılan yatırımlarla belediyenin tarihe geçeceğini belirtti.

Başkan Harmancı, belediyenin iki kanalizasyon ihalesinde toplam 2500 hanenin kanalizasyona bağlandığını ve her iki ihalenin de sahada devam ettiğini söyledi.

Başkan Mehmet Harmancı 'nın açıklaması şöyle:

"Herkese iyi pazarlar diliyorum.

Ülke yerel yönetimler tarihinde aynı anda geçekeleştirilen yatırım hamlesi anlamında tarihe geçecek bir yaz geçiriyoruz.

İki kanalizasyon ihalemizde toplam 2500 hane kanalizasyona bağlanıyor her iki

İhalede sahada ve devam etmekte. (200 milyon Türk Lirası)

Dereboyu ( Mehmet Akif Caddesi ) ana taşıyıcı kanalizasyon hattı inşaası başladı ve program dahilinde ilerliyor ( 37 milyon Türk lirası)

Şehit Çocuğu arsaları ve Ortaköy’ü besleyecek yeni su hattı inşaası devam etmekte ( 25 Milyon TL)

Ortaköy ve Mehmet Akif Caddesi üst yapı kaldırım ve yağmur suyu inşaası sahada ve devam etmekte ( 30 milyon Türk Lirası)

1 ay içerisinde başlayacak olan yatırımımız çevresel anlamda çok önemli, tüm septik kuyu atıklarını modern arıtma tesisimize alacak olan ve eski usül arıtmayı ortadan kaldıracak olan bir yatırım.



Buna paralel olarak da güneş enerji santrali kurulumu da yıl içerisinde başlayacak.

Bu şehri geleceğe hazırlıyoruz, çok çalıştık ve emek verdik aynı anda devam eden 300 milyon tl üzerinde yatırım sahada ve devam diyor 200 milyon ek yatırım da bu yıl içerisinde sahada olacak.

Nefes bile almadan çalışmaya devam edeceğiz…"