Bakanlar Kurulu, Gelir Bütçesi'nde yer alan harçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 23 tüzük ve değişiklik tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.

Buna göre motorlu araç sürüş ehliyeti için ödenecek harçlar iki yıllık 1,499.80 TL, üç yıllık 1,999.70 TL, beş yıllık 2,999.50 TL, on yıllık 4.999 TL olarak belirlendi.

Beş yıl süreli pasaport harcı, diplomatik pasaportlar dahil 2,635 TL, iki yıl süreli diplomatik pasaport 1,945 TL, bir yıl süreli diplomatik pasaport 1,240 TL oldu.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemi 67 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme 800 TL, doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartı harcı 800 TL olarak belirlendi.

6 ayı geçmeyen ikamet izni harcı 1,340 TL, 6 aydan 12 aya kadar 2,665 TL, 12 aydan 24 aya kadar 5,330 TL; 6 ayı geçmeyen öğrenci ikamet izni 690 TL, 6 aydan 12 aya kadar 1,015 TL, 12 aydan 24 aya kadar 2,025 TL oldu.

6 ayı geçmeyen çalışma izni harcı 1,660 TL, 6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 3,600 TL, 12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 7,200 TL; 6 ayı geçmeyen öğrenci çalışma izni harcı 1000 TL, 6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen ise 2000 TL olarak belirlendi.

Tüzükler, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.