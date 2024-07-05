Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta önceki gün saat 09.15 sıralarında, bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu bahçede bulunan N.A.(E-23)’nın, içtiği sigaranın sönmemiş izmaritini, bahçede bulunan boş karton kutuları ile palet tahtaların üzerine atması sonucunda, karton ve palet tahtaların tutuşup yangın meydana gelmesine sebep olduğu tespit edildi.

Kaynak: rss