Hamitköy’de, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve iki polis memurunu darp edip görevlerinden men eden şahıs, tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

M.M.(E-23), bir mesele ile ilgili olarak görevli polisler tarafından ikaz edileceği sırada, alkollü içki tesiri altında, sarhoş olduğu esnada makul mazereti olmaksızın sokak üzerinde yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Akabinde bahse konu şahıs, kendisini tutuklamaya çalışan görevli iki polis memuruna hitaben küfür ettikten sonra, polisleri ittirmek, tırmalamak ve tekme atmak suretiyle darp edip görevlerinden men etti.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili polisin soruşturması sürüyor.