Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu bombalayarak savunmasız sivilleri yok etmeyi, yerinden etmeyi ve korkutmayı amaçladığını belirtti.

Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, faşist işgal ordusunun barınma merkezlerinde gerçekleştirdiği katliamların ve "Ez-Zehra" ile "Abdulfettah Hamud" isimli okullara düzenlediği saldırıların, 10 aydır devam eden savaş suçları serisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail hükümetinin, bu katliamları savunmasız sivilleri yok etme, yerinden etme ve korkutma amacıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

İsrail'in, "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud"a düzenlediği saldırılarda, aralarına çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.