Halkın Partisi, kürsü dokunulmazlığı hariç tüm dokunulmazlıkların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Halkın Partisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle son zamanlarda gelişen farklı olaylar ve soruşturmalarda çeşitli parti mensubu milletvekillerinin isimlerinin geçtiğine dikkat çekilerek, polis soruşturmalarının salimen yürütülebilmesi ve olası bir suçun yargıya taşınması anlamında dokunulmazlıkların kaldırılmasının önem arz ettiği kaydedildi.

Halkın Partisinin bir süredir milletvekilliği dokunulmazlıklarını gündeme getirdiği ve kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde çağrıları olduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Ünal Üstel’in geçtiğimiz gün ‘yargıya ve polise güvenimiz tamdır’ demesi hem yetersiz hem de eksiktir. Çeşitli olaylara isimleri karışan vekillerin kendilerine dair bir şüpheleri yoksa hiç tereddüt etmeden dokunulmazlıklarının kaldırılmasını derhal talep etmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte dokunulmazlıklara ilişkin sorduğumuz sorunun yanıtı halen alabilmiş değiliz. Herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Başsavcılıktan bir talep gelmesi durumunda, buna evet oyu verecek misiniz?”