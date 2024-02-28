KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA, TASARRUF, KULLANMA, KASTİ HASAR, MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK VE ATEŞLİ SİLAHI SALİMEN MUHAFAZA ETMEMEK

27.02.2024 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Alayköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgaha av tüfeği ile ateş açılıp kasten hasara uğratılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.Ö.(E-19), S.Ö.(E-21) ve A.G.(E-19) tutuklanmıştır. Olayda kullanılan av tüfeğini salimen muhafaza etmediği tespit edilen A.Ö.(K-62) aleyhinde ise yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

27.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

27.02.2024 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 27 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1210 araç sürücüsü kontrol edildi ve 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 71’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 62’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak olmak üzere toplam 428 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 85 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 48’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 144 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 19 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

27.02.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde, Bahattin ÖZELCANAT (E-42) 209 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RT 366 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı istikametten gelen araçların geçmesini beklemeden yolun sağında bulunan araç park yerine dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali BAL (E-46) yönetimindeki FR 772 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RT 366 plakalı araç sürücüsü Bahattin ÖZELCANAT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.