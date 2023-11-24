Halkın Partisi (HP) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) 20 milyon dolarlık zarar için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa başvurduğunu açıkladı.

Partiden verilen bilgiye göre, başvuruda, zararın ortaya çıktığı, bunun KIB-TEK tarafından mahkeme önünde kabul edildiği kaydedilerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurum Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile kurumun bahse konu dönemde bağlı bulunduğu Başbakanlık, Bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun sorumluluklarının saptanması talep edildi, konunun soruşturularak mahkemeye taşınması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu sabah itibariyle hem Polis Genel Müdürlüğümüze hem de Başsavcılığımıza başvurarak KIB-TEK tarafından mahkeme önünde açıkça kabul edilen 20 milyon Dolarlık zarar için soruşturma ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulunduk. Bu miktar sadece buz dağının su üzerindeki kısmıdır. Elektrik Kurumu yakıt alımlarıyla çok daha büyük miktarlarda zarara uğratılmış ve bunun bedeli de vatandaşa ödettirilmiştir. Halkın Partisi sorumluların saptanması ve cezalandırılması için bu işin peşini bırakmayacaktır.”