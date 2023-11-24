Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Lefkoşa Türk Lisesinde eğitim gördüğü sırada tarih öğretmeni olan Özel Özçelik’i ziyaret etti.

Özçelik’in Hamitköy’de bulunan evine giderek elini öpen ve çiçek takdim eden başkan Töre, öğretmenler gününü kutladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı açıklamada öğretmenlerin çok kutsal bir görev yaptığını ifade ederek örnek alınan insanlar olduğunu söyledi.

1974 öncesi öğretmenlerin köylerde mücahitlik de yaptığını, Özçelik’in ise bir mücahide olduğunu dile getirerek onun vermiş olduğu tarih derslerini hiçbir zaman unutmadığını belirtti.

Ziyarette bir anısını da anlatan Töre, Özçelik’in “Bayrak gönderden indirilirse ne yaparsınız?” sorusunu sorduğunu ve kendisinin de “Kimsenin bayrağı indiremez. Biz ölmeden bayrak inmez” yanıtını verdiğini kaydetti.

Atatürk’ün gençliğe hitabesinin anlam ve önemini bütün Türk gençliğinin bilmesi gerektiğini vurgulayan Töre, onun çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Töre, öğretmeni Özel Özçelik’in öğretmenler gününü kutladı ve sağlıklı, huzurlu günler diledi.

Emekli öğretmen Özel Özçelik de konuşmasında, öğretmenliği çok severek yaptığını insan ve çocukları sevmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Mesleğini dolu dolu yaşadığını kaydeden Özçelik, bugün dünyanın bir çok yerinde öğrencileri olduğunu ve onları görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.