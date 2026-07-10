Halkın Partisi'nden bir heyet bugün İskele pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Partiden verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve İskele İlçe Başkanı Havva Elkovan'ın yer aldığı ziyarete ilçe yönetiminden isimlerle Halkın Partisi'nin bazı Parti Meclisi üyeleri de katıldı.

-Özersay: “Başaracağız, bu kötü yönetimden ülkemizi kurtaracağız”

Özersay, Halkın Partisi'nin halkın içinde olmaya devam edeceğini, yaklaşan genel seçimler konusunda yaratılmaya çalışan algıya değil sokağın nabzına önem verdiklerini vurguladı.

Özersay, "Biz sürekli olarak halkın içindeyiz, herkes bizim bize yakışır bir devlet ve yönetim olabilmesi için nasıl çaba harcadığımızı görüyor, vatandaş takdir de ediyor. Bu durum elbette sandığa da yansıyacaktır" dedi.

Kudret Özersay, yeni dönemde halkın kendilerine vereceği görevi olması gerektiği gibi yerine getireceklerini, ülkenin hak ettiğimiz şekilde iyi yönetilmesinde ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.