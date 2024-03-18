Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda ülke gündemine oturan soruşturmaların sahte diploma soruşturması ile sınırlı kalmayacağını ve daha da genişleyecek bir sorunla karşı karşıya kalıncağının aşikar olduğunu belirtti.

"KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN"

Özersay arkası güçlü ve kendine fazla güvenenler için çemberin daraldığını vurgulayarak, "İnşaatçısı, konfeksiyoncusu, muhasebecisi ve dahası, sıra sıra, dizi dizi... Siz her ihtimale karşı kemerlerinizi bağlayın" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAREKETLİ GEÇECEK'

Özersay, sahte diploma meselesinin yanı sıra diğer hukuksuzluklarla da ilgili olarak önümüzdeki haftanın oldukça hareketli geçeceğini vurguladı ve "YARIN OLA HAYROLA..." şeklinde bitirdiği açıklamasıyla yaşanılacak gelişmelere işaret etti.

"HALK ENDİŞELİ"

Özersay' ın yaptığı uyarı, ülkede gündem oluştururken, halk arasında endişe ve spekülasyonlara neden oldu.