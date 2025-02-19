Halkın Partisi (HP), 21 Şubat Cuma günü, “Yolsuzluklara Karşı Mücadele” konulu söyleşi düzenliyor.

HP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde saat 18.00’de başlayacak olan ve tüm halkın davet edildiği söyleşide HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Yolsuzlukla mücadelede araçlar, aşamalar, tıkanan ve geciken noktalar” konusunu ele alacak.

Eski Vergi Dairesi Müdürü ve HP Kurucu Üyesi Göksel Saydam’ın “yolsuzluğu önleyici denetim ihtiyacı ve mevcut zaafiyetler üzerine” konuşma yapacağının belirtildiği açıklamada, HP Genel Sekreteri Turgut Alas’ın da “mücadelede başarı ve başarısızlığın vatandaşa etkilerini” değerlendireceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, HP Parti Meclisi Üyesi Av. Uğur Çulhaoğlu’nun ise “adli süreçlerde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerine dair görüşlerini” paylaşacağı belirtildi.