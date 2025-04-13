Özersay: “Hedefimiz sadece muhalefet değil, iktidar”

Halkın Partisi (HP) 4’üncü Olağan Kongresi yapıldı. Genel başkanlık için tek aday olan Kudret Özersay, yeniden genel başkan seçildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongrede, genel başkan ve yeni parti meclisinin seçimi yapıldı, parti tüzüğünde bir takım değişikliklere gidildi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 4. Olağan Kongre’de yaptığı konuşmada, geçmiş iki yılı değerlendirdi, gelecek vizyonlarını ortaya koydu.

Özersay, Halkın Partisi’nin etkili bir muhalefet yürüttüğünü vurgulayarak, “Bugün vekillikte istifa etmiş olabiliriz ama halkın vekili olmaya devam ettik.” dedi. Özersay konuşmasında, sosyal sigortalıların yaşadığı ilaç sorunlarından yasa dışı seyrüsefer cezalarına, partizanca taşımacılık izinlerinden sahte diplomalara kadar birçok konuda kamuoyu baskısı yaratarak, somut kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Özellikle sahte diploma skandalına dikkat çeken Özersay, birçok üst düzey kamu görevlisinin görevden alındığını belirtti; “Biz bunları kişisel husumetle değil, halkın güvenliği ve adalet duygusu için yaptık.” dedi.

Konuşmasında Halkın Partisi’nin sadece muhalefet yapmak için değil, ülkeyi yönetmek için yola çıktığını söyleyen Özersay, “Meşru bir hükümetin parçası olmak istiyoruz. Atama ya da çakma hükümetlerin değil.” ifadelerini kullandı.

- “Üçüncü yol mümkün”

Kıbrıs sorunu konusunda ise iki ayrı devlet veya federal çözüm arasında sıkışmanın anlamsız olduğunu söyleyen Özersay, “Üçüncü bir yol mümkündür. Evrimsel bir modelle, iş birliğine dayalı, kendi devletiyle barışık bir çözüm mümkündür.” diyerek, partisinin vizyoner yaklaşımını vurguladı.

Kongrede parti tüzüğünde yapılacak değişiklikleri de duyuran Özersay, genel başkan yardımcıları ve parti sözcülüğünün tüzüğe ekleneceğini, MYK’nın genişletileceğini söyledi. Özersay, ayrıca, üçü kadın olmak üzere altı yeni ilçe başkanının seçildiğini belirterek, kadın ve genç temsilinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özersay konuşmasını, “Biz bu iki yılda çok çalıştık ama hiç yorulmadık. Çünkü ülke sevgisiyle çalışıyoruz.” sözleriyle tamamladı. Bir sonraki kongrede Halkın Partisi’nin hükümette olacağı inancını ifade eden Özersay, “O güne kadar güçlenerek yola devam. Birileri de bizi izlemeye devam.” dedi.

- Alas: “Bu ülkenin geleceği Halkın Partisi’dir”

Özersay’ın konuşmasının ardından kürsüye Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas çıktı.

Alas, partisinin 4. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Halkın Partisi’nin tüm zorluklara rağmen ayakta kaldığını ve ilk günkü değerlerinden sapmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Kurultayda, partinin yeniden yapılanma sürecine ve son iki yılda verilen mücadelelere değinen Alas, “Halkın Partisi kapandı, bitti denildi ama biz buna kulaklarımızı kapattık ve yeniden yapılandık. Çünkü bu parti yalnızca dokuz yıllık bir geçmişe değil, doksan yıllık bir mücadele yorgunluğunu taşıyan ama asla yılmayan bir ruha sahip.” dedi.

Konuşmasında, halkın sesi olmayı sürdürdüklerini belirten Alas, “Bu ülkenin geleceği Halkın Partisi’dir. Korkmadan, çekinmeden doğruları dile getiren bir siyasi partiyiz. Fikri hür, vicdanı hür insanların partisiyiz ve onları temsil ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alas, HP’nin muhalefette etkin bir rol oynadığını belirterek, bir vatandaşın ‘Bu ülkede bir ana muhalefet var ama muhalefetin babasını Halkın Partisi yapıyor.” ifadelerini paylaştı; bunun doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Faaliyet raporuna da değinen Turgut Alas, son iki yılda partinin 250’ye yakın televizyon programına katıldığını, 101 farklı ziyaret gerçekleştirdiğini ve 307 basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi. Alas, “Ülkeyi yönetenlerin bıraktığı boşluğu doldurmak zorunda kaldık. Kokmuş tuza bile göz koyanlar tarafından yönetiliyoruz, bununla mücadele edip karşı karşıya olduğumuz örgütlü kötülüğü yenmek zorundayız.” diyerek, iktidarı eleştirdi.

Yeni dönemde ulaşamadıkları bölgelere daha fazla temas edeceklerini ifade eden Alas, “Halktan gelen 'bizi de ziyaret edin' çağrılarını dikkate alacağız. Bu mücadeleyi büyütmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Konuşmasını, geçmiş dönemde partide görev alanlara teşekkür ederek tamamlayan Alas, yeni dönemde görev alacak tüm adaylara başarılar diledi.

- Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Konuşmaların ardından Parti Meclisi üyeleri belirlendi. Yeni PM üyeleri şöyle:

“Lefkoşa: Mustafa Kendir (İlçe Başkanı), Aral Moral, Ali Çırakoğlu, Buğra Dervişoğlu, Aliye Özelsoylu, Teksen Köroğlu, Ramadan Durmazer, Uğur Çulhaoğlu, Yenal Senin, Mehmet Özbilgehan, Burcu Çavuşoğlu, Fikret Alas, Serhat Kotak, Ümit Anibal, Hasan Serdengeçti, Arif Kanlıada, Can Sözer

Gazimağusa: Duygu Uzun (İlçe Başkanı), Özlem Akbora, Özgür Vehit, Cenan Eskimuhtaroğlu, Gülsün Korun, Celal Sesli, Hülya Karaali, Hüseyin Tabur, Cihan Abi, Özbir Akbaşak, Erol Kaymak, Ercan Şadan Elçin, Zeki Özgürkanlılar, Hasan İzkan

Girne: Neşe Anibal (İlçe Başkanı), Çağın Çağatay Karataş, Ahmet Tokatlıoğlu, Arda Kalfaoğlu, Raif İlkman, Erhan Onuralp, Yusuf Avcıoğlu, Muhammet Ercan, Bahar Akpınar, İhsan Tuncalı, Kerim Güneş, Uğur Kıroğlu

İskele: Havva Elkovan (İlçe Başkanı), Hasan Hasanbulli, Berivan Yıldız, Suat Hüseyinoğulları, Ersin Şemi, Sinan Erhan Gece

Güzelyurt: İmam Güçlü (İlçe Başkanı), Turgut Alas, Tevfik Direnç, Adem Topak

Lefke: Murat Helvacı (İlçe Başkanı), Hasan Karlıtaş, Enver Öztoprak

Örgütlenme Sorumlusu: Cengiz Karataş

Gençlik Örgütü Başkanı: Onur Güler”