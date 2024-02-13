Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı Polis Okulunu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Töre’yi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile Polis Okulu Müdürü Kaan Reza Saçar karşıladı.

Polis adaylarına hitaben konuşma yapan Töre, polislik görevinin sevilerek yapılması gerektiğini, halkın can ve mal güvenliğinin kolluk kuvvetleri tarafından korunduğunu söyledi.

Başkan Töre, polis teşkilatının disipline önem verdiğini ve devlet ciddiyeti ile sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Töre, Türkiye olmadan dünyanın uyguladığı ambargolara ve baskılara dayanmanın mümkün olamayacağını kaydederek, “Allah bir kez daha bizleri ana vatansız bırakmasın” ifadelerini kullandı ve “Türkiye’nin garantörlüğünde devletimiz ve bayrağımız altında yaşıyoruz” dedi.

Töre, “politika” kelimesini sevmediğini, kendi siyasetinde Atatürk, bayrak, vatan ve millet sevgisi bulunduğunu ifade ederek, inandığı dava çerçevesinde mücadelesini de sürdürdüğünü, konumu dolayısıyla da herkese eşit bakmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm Polis Teşkilatına ve öğrencilere başarı dileyen Töre, daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi.