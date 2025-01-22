Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) önemli görevlerde bulunan, KKTC Kurucu Meclis üyeliği yapan ve 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Halil Paşa, vefatının birinci yılında, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, dernek üyeleri, Halil Paşa’nın ailesi, sevenleri, silah ve dava arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Halil Paşa’nın oğlu Murat Paşa, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Ahmet Tolgay birer konuşma yaptı.

-Paşa

Murat Paşa, babası Halil Paşa’nın Kıbrıs Türktür Cemiyeti Genel Sekreterliği, TMT ve Güvenlik Kuvvetleri İstihbarat Servisleri Başkanlığı, Kurucu Meclis Üyeliği ve TMT Mücahitler Derneği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.

Paşa, babasının son dönemlerinde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini belirterek, müzenin açılmasını genç nesiller için son derece önemli bir girişim olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Babasının her zaman “Ben değil, biz” anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Paşa, törene katılanlara teşekkürlerini iletti.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da konuşmasında, Halil Paşa’nın eksikliğinin her an hissedildiğini söyleyerek, Paşa’nın kendisine dernek başkanı olması için çok ısrar ettiğini anlattı.

Lefkoşa sancağı istihbaratında bir numara olan Paşa'nın TMT lağvedilip, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na devredildiği zaman Güvenlik Kuvvetleri İstihbarat Grup Başkanı, emekli olduktan sonra da 16 yıl TMT Mücahitler Derneği Başkanı olduğunu kaydeden Bayar, Paşa'nın görev süresi ve sonrasında, özellikle sanayi alanında halkın ekonomik kalkınması için durmadan çalıştığını hatırlattı.

Bayar, “Ben, sen yok, biz varız” felsefesi üzerinden hareket eden Paşa'nın millet ve dava yönünden hiçbir zaman kopmadığını, mücadelesini her platformda ileri götürdüğünü söyledi.

Kurulmasında çok emeği geçen Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin bulunduğu meydana Paşa’nın heykelini dikmek istediklerini ifade eden Bayar, konuşmasını rahmet, baş sağlığı ve sabır dileyerek sonlandırdı.

-Tolgay

Törende söz alan Ahmet Tolgay ise çok yönlü ve vizyon sahibi bir insan olan Halil Paşa’nın TMT’nin çok önemli bir bireyi olduğunu dile getirdi.

Paşa’nın ekibinde yer almaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Tolgay, görev yaptıkları dönemde istihbarat görevinin yanı sıra toplumun nabzını tuttuklarını söyledi.

Tolgay, Halil Paşa’nın Kurucu Meclis’te aktif bir rol üstlenerek, Anayasa ve birçok yasanın kabulü için büyük emek verdiğini, ancak siyasete girmeyi reddederek, ekonomik hayata yöneldiğini ifade etti.

Ahmet Tolgay, Halil Paşa gibi vizyoner kişilerin, devleti görmek istedikleri seviyeye taşımak için mücadelelerini sürdürmelerinin bir sorumluluk olduğunu ve bunu bir vasiyet olarak kabul etmeleri gerektiğini de dile getirdi.

Tören, Halil Paşa için edilen dua ile sona erdi.

- Halil Paşa, TMT'nin önde gelen isimlerinden biriydi

21 Ekim 1936’da Gazimağusa’nın Nergisli köyünde doğan Halil Paşa, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş, 1963-1978 yılları arasında Lefkoşa Sancağı İstihbarat Şube Müdürü (Dal-II) ve Güvenlik Kuvvetleri İstihbarat Grup Başkanı olarak görev yapmıştı.

Milli mücadeleye yaptığı katkıları ömrü boyunca sürdüren Halil Paşa, KKTC’nin ilanının ardından TMT Mücahitler Derneği kontenjanından Kurucu Meclis üyesi olarak görev almış ve 1983 yılından itibaren 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği başkanlığını yürütmüştü.