HALİL KASIM İSTİKRAR DEYİP ÜNAL ÜSTEL DEDİ

Ergün Yahat

Serdarlı Geçitkale belediye başkanı Halil Kasım 21 Eylül günü gerçekleşecek olan UBP kurultayında desteğinin başbakan Ünal Üstel'e olduğunu belirtti.

Dün akşam Kuzey mesaryada Serdarlıda Gazimağusa ilçe başkanlığının düzenlemiş olduğu ve dayanışma gecesinde konuşma yapan Serdarlı Geçitkale belediye başkanı Halil Kasım kurultayda bu ülke için canla başla çalışan ve istikrarı yakalayan başbakan Ünal Üstel'e desteğimiz bölge olarak tamdır Ilçe kongresinde olduğu kurultayda yine Mesarya geçilmezir, parolamız budur.