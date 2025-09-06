05.09.2025 tarihinde, 18:00-20:00 saatleri arasında, Küçük Kaymaklı’da bir halı saha içerisinde, Lefkoşa’da sakin Valentine NNAEMEKA OBI (E-30) futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.