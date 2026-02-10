Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi ve KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Erol Efe Bilmez, Bursa’da düzenlenen Nejat Kök U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda kürsüye çıktı.
Bursa Osmangazi Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 200 metre branşında piste çıkan Erol Efe Bilmez, seçme serisini 23.66 koşarak finale yükseldi. Final yarışında 23.58’lik derecesiyle koşan genç atlet, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.
Erol Efe Bilmez, şampiyonanın ilk gününde ise 60 metre branşında elde ettiği 7.41’lik dereceyle Türkiye dördüncüsü olmuştu.