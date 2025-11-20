Karayolları Dairesi, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında Hala Sultan Camii-Cezaevi yolunda yol yapım çalışmalarının devam ettiğini ve Hala Sultan Camii önünde yer alan yolda üstyapı BSK (asfalt) çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, çalışmaların sağlıklı ve tekniğine uygun sürdürülebilmesi için mevcut yolun 23 Kasım tarihine kadar trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

