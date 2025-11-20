Akaryakıt fiyatlarına 2 TL zam geldi.

Bu çerçevede, 95 oktan benzin 44, 12 TL’den 46,12’ye, 98 oktan benzin 45,12 TL’den 47,12 TL’ye; euro dizel 44,25 TL’den 45,25 TL’ye ve gazyağı 43,60 TL’den 44,06 TL’ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarını düzenleyen "2025 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Dizel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi" Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.