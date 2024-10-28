Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki olayla ilgili açıklama yaparak, bu yaşanan olayı “sağlık sisteminin bir sonucu” olarak değerlendirdi, “Sorumluluğu olan herkes hem istifa etmeli hem de hesap vermelidir” dedi.

HAKSEN’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yeni Doğan Servisi’nin Yoğum Bakım Bölümü’nde yaşanan bu olayın “basit bir ihmal, dikkatsizlik veya bir kaç kişinin hatası olmanın çok ötesinde” olduğu ifade edilerek, “Yaşanılanlar, ülkenin sağlık sisteminin, yıllar içerisinde, bile isteye düşürüldüğü durumun sonucunu bizlere göstermektedir.” denildi.

Sendika, “Sağlık hizmeti devletin görevi olmaktan çıksın, kamusal, ücretsiz sağlık hakkı, bir hak olmak yerine, birilerine kar getirecek yeni bir alan olsun diye bugün bu acıları yaşamak zorunda bırakıldık” diyerek, kamusal sağlık sisteminin bilinçli olarak bu duruma getirildiğini savundu.

Kamusal sağlık hizmetinde “liyakattan uzak” bir sistem yaratıldığını ileri süren HAKSEN, “Yaşanan bu son olay acıların en büyüğü olsa da, kurduğunuz bu sistem yıllardır insanlarımızı sağlığından ediyor, yıllardır can alıyor” dedi.

HAKSEN, “Ne bir kamusal hak olan sağlığın alınıp satılmasını, ne devlet hastanelerimizin ‘tehlike saçmasını’, ne de iş bilmez, sorumluluk almaz, hesap vermez tavrınızı kabul ediyoruz, etmeyeceğiz. Hem istifa edecek, hem de hesap vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.