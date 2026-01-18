Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hükümetin vergi dilimleri düzenlemesini yapmaması halinde çalışanların yüksek vergi yükü altında kalacağını ve geçim sıkıntısının artacağını söyledi.

Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ocak ayında yapılması gereken vergi dilimleri düzenlemesi için henüz adım atmadığını belirtti. Erşangil, “Eğer bu duyum doğru ise, çalışanlar yüksek dilimden vergi ödemek durumunda kalacak, geçim sıkıntısı artacak” ifadelerini kullandı.

Hükümetin bir an önce Maliye Bakanını vergi dilimleri ve matrahlar konusunda çalışma başlatması için görevlendirmesi gerektiği vurgulayan Erşangil, ayrıca hükümetin sendikalarla imzaladığı protokole sadık kalarak Göç Yasası çalışanlarına ek artışlarını ödemesi gerektiği kaydetti.

Erşangil açıklamasında, asgari ücrete hayat pahalılığı oranı altında yapılan artışın düzeltilmesini, en az hayat pahalılığı kadar artış verilmesini ve bu ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenerek otomatik olarak payını alması gerektiğini de belirtti.