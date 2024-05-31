Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığı ödeneği maaşlara yansıtılırken "kamu çalışanları arasında ayrımcılık yaratılmasını" eleştirdi.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, “Göç Yasası” diye adlandırılan 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen çalışanlar ile 2010 öncesi kamuya girenler arasında yaratılan ayrımın giderilmesi için hükümeti çalışma yapmaya çağırdı.

"Bu çalışma yapılmadan geçen her gün kamuda çalışanlar arasındaki eşitsizliğin büyüyerek, huzursuzluğun artmasına yol açacak" diyen Erşangil, “Göç Yasası”nın kaldırılması bilinciyle mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.