Palis trafik raporuna göre, kazaların 24’ü süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş, 10’u kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 15’i diğer etkenlerden kaynaklandı

5 milyon 386 bin 700 TL hasar oluşurken kazaların 32’si Lefkoşa, 15’İ, Gazimağusa, 15’i Girne 8’i Güzelyurt ve 6’sı İskele’de meydana geldi.

Ülke genelinde aynı dönemde yapılan rutin trafik denetimleinde kontrol edilen 13 bin 689 araç sürücüsünden bin 430’una ceza kesildi.

Trafik suçlarının başında 454 ile ehliyetsiz sürüş gelirken diğer suçlar şöyle sıralandı:

“Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 112 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 40 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 215 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 100 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 152 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 34 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 56 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 188 diğer trafik suçları”