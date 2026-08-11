Ülkede geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi, 27 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, bu sürede 71 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 18’i yaralanmayla, 1’i ölümle ve 52’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ve ölümle neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 20, dikkatsiz sürüş 12, kavşakta durmamak 16, yakın takip 12 ve diğer etkenler 11 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 184 bin 300 TL olarak belirlenirken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

“Lefkoşa 22, Gazimağusa 20, Girne 16, Güzelyurt 4, İskele 9”

-Denetimlerde 18 bin 567 araç sürücüsü kontrol edildi…16 sürücü tutuklandı

Polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 18 bin 567 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işleyen 3 bin 1 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda, 292 araç trafikten men edildi ve 16 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Süratli araç kullanmak 987, tehlikeli sürüş 19, dikkatsiz sürüş 33, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 284, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 20, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 152, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 17, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 64, trafik levha ve işaretlerine uymamak 143, trafik ışıklarına uymamak 6, muayenesiz araç kullanmak 91, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 78, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 10, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 5, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 24, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 6, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 22 ve bin 40 diğer trafik suçları.”