KKTC’de geçen hafta 12 yangın meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7-13 Nisan tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangın sonucunda 1 milyon 720 bin TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, plastik üretim makinesinden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişi/ler tarafından yakma, fritöz ve gaz ocağı üzerinde unutulan yağların tutuşması” olarak açıklandı.

Meydana gelen 27 özel servis olayında ise sulama havuzu içerisine düşen, konteyner altında sıkışan ve kuyuya düşen hayvanlar kurtarıldı. İtfaiye, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanmasında çalıştı.