KKTC’de geçen hafta 11 yangın, 24 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27 Ocak - 2 Şubat tarihlerini kapsayan rapora göre, belirtilen süredeki yangınlarda toplam zarar miktarı bir milyon 860 bin TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri: “elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yağ ve yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, şömineden çıkarılan tamamen sönmemiş kömürlerin plastik kovayı tutuşturması ve şömine bacasının mertekleri ısıtıp katranlı kâğıtları tutuşturması” olarak kaydedildi.

Özel servis olayları ise, “trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, kuş kafesi üzerinde, asansörde ve apartman boşluğunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin damında, sulama havuzu içerisinde ve elektrik direği üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.