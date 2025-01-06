Bağımsızlık Yolu, özel sektör çalışanlarının gerileyen alım gücünün telafisi için asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiği görüşünü yineledi.

Özel sektör emekçilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda temsil edilmediğini de savunan Bağımsızlık Yolu, komisyonun feshedilmesi gerektiği görüşünü yıllardır dile getirdiğini anımsattı.

Yazılı açıklamasında, iş yeri sahiplerine “Esnafın arkasına saklanmayın” ifadesiyle seslenen Bağımsızlık Yolu, emekçilerden çalınan servetin geri alınacağını kaydetti.

Asgari ücreti en düşük kamu maaşına eşitleme ve 10 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırılmasını yasaklama hedeflerine işaret eden Bağımsızlık Yolu, esnafı batıranın, işçileri sömürenin, doğayı talan edenin yüzde 2 bile olmadığını kaydederek, “Biz yüzde 98’iz” ifadesine yer verdi.