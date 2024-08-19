KKTC'de 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 11 yangın ve 31 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

Aynı tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri raporda, “kişi/ler tarafından temizlik maksadıyla yakma, elektrik prizinin yüklenip ısınması, baca içerisinde biriken yağ ve tortuların alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması” sonucu olarak kaydedildi.

Özel Servis Olayları ise, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alma, bahçe sulama havuzu ile derin su kuyusunda mahsur kalan köpek ve keçinin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.