Haftalık gıda denetimlerinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir yerli ürüne rastlandı.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 27 numunenin 27’si temiz çıktı; limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı. Yerli ürünlerde ise, alınan 23 numunenin 22’si temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Yeşilırmak köyü sakini Figen Karafistan’a ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.