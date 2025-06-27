Haftalık gıda denetimlerinde hem ithal hem de yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ayrıca iki yerli üründe, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-26 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine Devlet Laboratuvarı'nda analiz yapıldı, ardından sonuçlar Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 24 numunenin 23’ü temiz çıkarken, Halil Kasap Paz. ait siyah üzümde (İlkeren) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise 13 numunenin 7’si temiz çıkarken, 4 numunede limit üstü bitki koruma ürünü yanı sıra Mağusa sakini Süleyman Bayır’a ait 2 farklı çeşit marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

-Karpuz ve domateste limit üstü bitki koruma tespit edildi, hasatları durduruldu

Ayrıca Doğancı köyü sakini Musa Kasap’a ait karpuzda; Tepebaşı köyü sakini Gülizar Yıldırım’a, Karşıyaka’da bulunan Gardena Tarım’a ve Vadili köyü sakini Elif Güven’e ait domateslerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanması nedeniyle ürünlerin hasatları bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.