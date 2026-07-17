Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ile Lapta-Alsancak- Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ile GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı’nın imza koyduğu protokol; fakülte öğrencilerinin sektördeki deneyimlerini artırmak, staj ve proje olanakları yaratmak, belediyenin ihtiyaçlarına yönelik proje ve fikir geliştirmek, kültür- sosyal sorumluluk, iletişim bilimi alanlarında kısa süreli kurslar, eğitim, konferans ve etkinlikler yapmak ve iki taraf arasındaki bilgi akışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saygılı, protokolün, öğrencilere teorik eğitim sonrası, pratiğe giriş ve gelişme aşamalarında önemli katkı sunacağı inancını dile getirerek, işbirliğini önemsediklerini ifade ederken, LAÇ Belediye Başkanı Ataser de, sosyal, kültürel ve teknik amaçlı ortak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.