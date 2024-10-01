Mülteci Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, işçilere içme suyu, gıda ve hijyen malzemesi sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, insani yardım paketlerinin Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen İnsan Hakları Platformu çatısı altındaki Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Paketlerin cumartesi günü İnsan Hakları Platformu’nun üyeleri ve bölgedeki örgütlerin iş birliğiyle, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin ise lojistik desteğiyle kamplara dağıtıldığı belirtilen açıklamada, yardıma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren basına yansıyan ve toplumda büyük yankı uyandıran insan ticareti skandalı, Kıbrıs'ın kuzeyindeki insanlık dramını gözler önüne sermiştir.

İnsan Hakları Platformu’nun avukatları ve gözlemcileri tarafından oluşturulan raporlar, bu işçilerin, temel insan haklarına uygun olmayan şartlar altında çalıştırıldığını ve uygun olmayan koşullarda barındırıldıklarını tespit ederken ihtiyaç analizi çalışması da yapılmıştır.

İhtiyaç analizi sonrasında İnsan Hakları Platformu, Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin ortak çalışmasıyla acil insani yardım ve hukuki destek planlanıp ivedilikle hayata geçirilmiştir.

Yaşanan bu insanlık dışı olaylar, Avrupa Birliği ve uluslararası insan hakları akitlerine aykırıdır. Bu kapsamda, İnsan Hakları Platformu, Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Kaynakları Derneği temel insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.”