Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt'ta yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Hasan Kurt, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Seylani mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.04.2024 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde Güzelyurt'ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, yönetimindeki TDS 385 plakalı otobüs araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Near East Bank önlerine geldiğinde gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan er Melih Düzenli'ye çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Melih Düzenli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, kazanın ardından sürücünün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, olay yerinde bir kamera görüntüsü tespit ettiklerini, bu görüntünün inceleneceğini belirtti. Polis memuru, Düzenli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, bazı tetkikler yapılacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.