Arıklı, uluslararası konferansta KKTC ile iş birliği çağrısı yapacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün İstanbul’da düzenlenecek 2. İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Bakanları Konferansı’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki gün sürecek konferans için dün akşam İstanbul’a giden Arıklı’nın, konferans çerçevesinde teşkilata üye ülkelerin ulaştırma bakanlarının katılacağı oturumda konuşma yapacağı kaydedildi.

Konferansın temel amacının üye ülkeler arasındaki bölgesel bağlantısallığı artırmak ve ulaştırma altyapısını modernize ederek ekonomik entegrasyonu desteklemek olduğu belirtilen açıklamada, Bakan Arıklı’nın da konuşmasında üye ülkeleri KKTC ile iş birliğine davet edeceği ifade edildi.

Açıklamada, toplantı sonucunda üye ülkelerin ulaştırma alanındaki gelecek vizyonunu şekillendirecek bir bildiri yayımlanması ve somut projeler için bir yol haritası belirlenmesi hedeflendiği aktarıldı.