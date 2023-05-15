Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta meydana gelen hırsızlık meselesi ile lgili olarak tutuklanan zanlı Amadou Jallow mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Öneren mesele ile ilgili olarak şahadet verdi. Öneren, 11 Mayıs 2023 tarihinde 18.10 - 18.25 saatleri arasında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Macro isimli süpermarkete müşteri olarak giden zanlı Amadou Jallow’un bahse konu işletme içerisinden toplam değerleri 1550 TL olan 2 adet Uni Baby marka bebek yağını, 2 adet Delmonte marka ananas konservesini ve 3 kilo kuzu etini sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve yapılan şikayet üzerine, Gemikonağı’nda tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştır. Polis zanlının tutuklanmasının ardından ikametgahında yapılan aramada 2 adet Uni Baby marka bebek yağı ve 2 adet Delmonte marka ananas konservesinin bulunduğunu ancak etlerin bulanamadığını aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma makaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.