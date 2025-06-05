: Girne ve Esentepe’de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonunda, 48 yaşındaki şahsın aracında ve ikametgahında, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde ve uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye, göre dün, saat 16.00 sıralarında, Girne ve Esentepe’de, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, F.U.’nun (E-48) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda, bir adet 7,62 mm çapında tüfek, tüfeğe ait toplam 16 adet şarjör ile 533 adet 7,62 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 376 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 5 gram ağırlığında eroin türü ve 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 775 Euro, bin 15 ABD doları, 950 Stg ve 10 bin 420 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A. (K-29) tutuklandı.