Güzelyurt’ta bir AVM’nin araç park alanında dün yaşanan kazada, 38 yaşındaki yaya Güliz Ergiden Kazali yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Ali Uygar Erdönmez (E-26), yönetimindeki JB 003 plakalı araçla bir AVM’ye ait araç park yerinde dikkatsizce seyrettiği sırada, yaya olarak yürüyen Güliz Ergiden Kazali’nin sol ayağının üzerinden geçti.

Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kendi isteğiyle gittiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.