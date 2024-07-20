Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde 9.00'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, askeri erkan yetkililer ve halk katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, tören protokol sırasıyla çelenklerin konulmasıyla başladı. Töreni bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Güzelyurt’taki tören müze önünde, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadele süreci anlatan konuşma ve şiirlerin yapıldığı tören resmi geçitle sona erdi.