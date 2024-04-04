Tarım ve Doğal Bakanlığı, Güzelyurt’a ilk etapta güneş enerjisiyle çalışacak 15 bin tonluk ve dört yıl içerisinde toplam 40 bin ton kapasiteye ulaşacak soğuk hava deposu yapılacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin batı bölgesinde ilk kez bu büyüklükte , bölge üreticilerinin tümünü kapsayacak, kucaklayacak ve destekleyecek bir yatırımın hayat bulacağı kaydedildi.

Projeyle mevcut meyve sıkma kapasitesinin 350 tondan 1000 tona çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, narenciyenin yanı sıra, çilek, muz, üzüm gibi diğer meyve ve tarımsal ürünlerin depolanmasına da imkan sağlanacağı belirtildi. Projeyle birlikte, ürünlerin kalıntı analizlerinin hızlı şekilde yapılabilmesi ve ürün kalitesiyle güvenilirliğinin artırılması adına yeni bir laboratuvarın da yapılacağı vurgulandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte uluslararası standartlardaki kaliteli ürünlerin dünya piyasasına satılmasının önünün açılacağı ve sürdürülebilir üretimin sekteye uğramayacağı kaydedilen açıklamada, projenin en geç 4 yıl içerisinde etap etap tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, yapılacak yatırımla bölgedeki tarımsal ürünlerin depolanması ve korunması adına adım atılmış olacağı kaydedildi.