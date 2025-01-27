Güzelyurt’ta bir ikametgahta, Girne’de ise bir siteye ait elektrik panosu içerisinde çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta Cemal Gürsel Sokak’ta dün saat 21.00 sıralarında, bir şahsa ait ikametgahta muhtemelen elektrik kablolarının yüklenip kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Ev sakini ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, elektrik sigortası ile dolabı zarar gördü.

Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde ise bu sabah saat 05.30 sıralarında bir siteye ait su kuyusunu besleyen elektrik panosu içerisinde, muhtemelen oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, elektrik panosu ile kabloları zarar gördü.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

(AF/ŞE