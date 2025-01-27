Milli Mücadele Vakfı(MMV)Başkanı Aziz Gülbahar, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin “Milli kimliğimize ve haklarımıza bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

Gülbahar, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin yıldönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkü’nün milli varoluş ve direniş hareketini, Ada’nın Yunan olmaması, Anavatan Türkiye ile birlikte kendi haklarının da göz önünde bulundurulması için başlattığını anlattı.

Gülbahar, “Talebimiz netti, eğer diğer pek çok sömürgesinde yaptığı gibi İngiltere Kıbrıs’tan çıkacaksa Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmemeli ve ada Türkiye ile Yunanistan arasında taksim edilmeliydi” dedi.

Kıbrıs Rum-Yunan ikilisinin Enosis ideolojisinden rahatsız olan Kıbrıs Türkü'nün yüzünü hep Anadolu’ya dönük tuttuğunu kaydeden Gülbahar, “Fikrinde, gönlünde hep özgürlük besledi büyüttü ve bugünlere geldi” dedi.

-Olaylar

İngilizlerin taksimi kabul ettiği yönünde 27 Ocak 1958’de çıkan haberin Kıbrıs Türk Halkı arasında adeta bayram coşkusu yarattığını anlatan Gülbahar, “Binlerce Kıbrıs Türkü adanın Türkiye ile Yunanistan arasında taksim edilmesini kutlamak, tekrar Türkiye’nin, Mehmetçiğin güvencesine kavuşmanın mutluluğunu ifade etmek üzere sokaklara döküldü, meydanlarda toplandı. Ama haber doğru değildi ve İngiliz Kıbrıs Türkü’nün Ada’nın Taksimini istemesinden rahatsızdı; başka niyeti vardı” dedi.

İngiliz Sömürge İdaresinin, Lefkoşa’da Girne Kapısı ile Atatürk Meydanı arasında toplanan Kıbrıslı Türklere sert müdahalede bulunmasından sonra olayların Kıbrıs Türkü’nün İngiliz Sömürge İdaresine karşı başkaldırısına dönüştüğünü belirten Gülbahar, “27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türkü’nün, haklarına, milli kimliğine, değerlerine, vatanına, Anavatanı Türkiye’ye bağlılığının kahramanca bir göstergesidir. Bu direniş Kıbrıs Türkü’nün adada kendi milli ve dini kimliği ile özgürce yaşamak istediğini gösteren ilk büyük olay olması bakımından hep akıllarda tutulması gereken bir direniştir” dedi.

Kıbrıs Türkü'nün devletine, egemenliğine, Anavatan Türkiye ile kurduğu güçlü bağların devamına yönelik her türlü özveri ve mücadeleye hazır olduğunu ifade eden Gülbahar, “Kıbrıs Türkü bugün devlet sahibi ciddi ekonomik gücü ve potansiyeli olan bir halk noktasına gelmiştir” dedi.

Gülbahar, garantör ülke İngiltere’nin üslerini korumak için statükonun devamı politikasında vazgeçmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması gerektiğini de belirtti.

Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devletin işbirliği ile mümkün olabileceğini ifade eden Gülbahar, “Özgürlüğümüz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, 27-28 Ocak direnişine katılan, destek veren ve bugün aramızda olan herkesi şükranla, aramızda olmayanları rahmetle yad ederim” dedi.