Güzelyurt - Lefkoşa ana yolu Serhatköy mevkiinde aracında yapılan aramada 3 gr hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı barındıran bir öğütücü bulunan I.S.(E-25) ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan araçtaki yolcular N.S. (K-25), L.K. (K-26), N.K. (K-24) ve V.T. (E-24) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre bugün saat 11.00 sıralarında, Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında, sürat limitini aştığı gerekçesiyle durdurulan araçta, sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı.

Soruşturma devam ediyor.