Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, sokakların geçmiş yıllara kıyasla sokak köpeği popülasyonundan arındığını, bunu kısırlaştırma operasyonlarına borçlu olduklarını ifade ederek, bu projelerin devamını talep etti.

Dernek Başkanı Rana Sarro, yaptığı yazılı açıklamada, "Güzelyurt'ta da sokak köpeği popülasyonunun NetAP - (Network for Animal Protection for Animal Protection) sponsorluğunda, Veteriner Hekim Berna Adataş'ın çabaları sayesinde azaltıldığını" kaydetti.

NetAP'ın son 2 yılda Güzelyurt'ta 400 civarı köpek kısırlaştırdığı bilgisini paylaşan Sarro, "fakat şu anda bu operasyonların durdurulmasının zamanı olmadığını" dile getirdi.

Gerek çiftçiyi gerek hayvancıyı gerekse hayvanseverleri rahatlattığını belirttiği bu son iki yıllık çabanın heba edilmesine müsaade edemeyeceklerini kaydeden Sarro, "Halen sokaklarda gebe köpekler görüyoruz ve sokaklara doğurmalarına seyirci kalamayız. İki yıl önceki hale geri dönmemize seyirci kalamayız, belediyenin protokolünün bulunmadığı tek ilçe olan Güzelyurt'a NetAP'ın desteği devam etmeli, kısırlaştırma operasyonları devam etmezse, sil baştan geriye döneriz, tüm emekler heba edilmiş olur" ifadelerini kullandı.