Güzelyurt Belediyesi, “Şampiyon Melekler” anısına düzenlenecek Dörter Famagusta Maratonu’na destek belirtti. 

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maraton’un sponsorlarından biri olan Gazimağusa Belediyesi tarafından belediyelere başlatılan ziyaretler kapsamında, bugün de Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ziyaret edildi.   

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kabulde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine katkı yapma adına ülke genelinde bir çalışma olduğunu vurgulayarak, Güzelyurt Belediyesi olarak personelle birlikte maratona destek olacaklarını belirtti.

“Adalet İçin Koşuyoruz” temasıyla 7 Nisan Pazar günü koşulacak Maraton’a ilişkin Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay  Özçınar’ı bilgilendirerek, Güzelyurt Belediyesine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.